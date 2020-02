Lunedì 9 marzo e lunedì 16 marzo sono le date che i tanti appassionati de "Il commissario Montalbano" attendevano da tempo, Sono le date della messa in onda su Rai 1 di due nuovi episodi della serie ispirata al genio del campianto Andrea Camilleri. Le due puntate si intitolano "Salvo amato, Livia mia" e "La rete di protezione", mentre il prossimo anno ne verrà messa in onda un'altra, "Il metodo Catalanotti".

"Salvo amato, Livia mia" racconta di Montalbano, interpretato come sempre da Luca Zingaretti, che indaga sull'omicidio di Agata Cosentino, una cara amica di Livia, la fidanzata del commissario, interpretata da Sonia Bergamasco. La ragazza aveva lavorato a Genova prima di tornare a Vigata, dove lavora all'archivio comunale. nell'episodio "La rete di protezione" il commissario dovrà risolvere il mistero relativo a uno spaventoso quanto incomprensibile attentato alla scuola che frequenta il figlio del vicecommissario Mimì Augello, interpretato da Cesare Bocci.

Le due puntate della 14esima stagione de "Il commissario Montalbano" hanno un significato particolare perché sono le prime dopo la morte di due figure centrali nel successo della serie di Rai 1: non ci sono più il padre letterario Andrea Camilleri e lo storico regista Alberto Sironi. Il che, in sede di presentazione delle due puntate, ha fatto dire a Luca Zingaretti: "Abbiamo vissuto sensazioni particolari e molto intime lavorando senza il maestro Camilleri e senza un grande amico come Alberto Sironi”.