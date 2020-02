Tyalor Mega e Tony Effe, nuove foto intime. Quando la modella disse "facciamo sesso cinque volte al giorno"

Ritorno di fiamma tra Taylor Mega e Tony Effe? Pare proprio di sì. I due stanno di nuovo pubblicando sui loro profili Instagram foto in cui sono molto intimi. Le ultime nelle Instastories della modella e influencer. Immagini in cui si abbracciano e addirittura in cui lei lo sfiora con la sua lingua. Taylor e il trapper della Dark Polo Gang, 25 anni lei e 28 lui, erano legati prima della partecipazione della modella all'Isola dei Famosi. Poi tutto era finito ed erano stati attribuiti flirt diversi ad entrambi, a lui in particolare con la modella Vittoria Ceretti. Ora spuntano le nuove foto. Sia sul profilo del trapper che su quello della modella, sono giorni che vengono postate immagini in cui sono in atteggiamento particolarmente affettuoso. Tra i due il colpo di fulmine era stato fortissimo al punto da spingere lei a parlare di attrazione fisica e amore e ad ammettere: "Facciamo sesso cinque volte al giorno".

