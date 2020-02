Sanremo 2020, abiti sexy, scollature da capogiro ed eleganza per le donne del Festival

Il Festival di Sanremo 2020 non è stata solo la rassegna della musica italiana per antonomasia, ma anche un evento che ha esaltato eleganza e sex appeal. Prova ne siano gli abiti presentati dagli stilisti più affermati e scelti dalle cantanti e dalle conduttrici che si sono avvicendate sul palco del teatro Ariston. Vestiti sexy e scollature da capogiro hanno dominato la scena nell'arco delle cinque serate dell'evento andato in onda su Rai 1, presentato da Amadeus.

Fra le mise che hanno fatto più parlare quelle immortalate nelle foto di LaPresse e interpretate al meglio da Diletta Leotta, Laura Chimenti, Emma D'Aquino, Rula Jebreal, Georgina Rodriguez, Elettra Lamborghini, Sabrina Salerno, Levante, Irene Grandi, Alketa Vejsiu, Dua Lipa, Francesca Maria Novello, Elodie e Tosca.