Festival di Sanremo 2020, i premiati della serata finale: riconoscimenti a Gabbani, Tosca e Rancore. Le foto

La serata finale del Festival di Sanremo 2020 - vinto da Diodato con la canzone "Fai rumore" (guarda il video qui) - ha visto anche l'attribuzione di altri premi per i concorrenti in gara. Dopo la vittoria di Leo Gassmann nella sezione Nuove proposte con "Vai bene così", e la classifica finale di tutti i concorrenti, ecco gli altri premiati.



Premio della critica "Mia Martini": Diodato

Premio "Lucio Dalla" sezione Campioni: Diodato

Premio "Sergio Bardotti" per il miglior testo: Rancore

Premio "Giancarlo Bigazzi"" per la miglior composizione musicale: Tosca

Premio "Tim Music" per la canzone più ascoltati su app Tim e in streaming: Francesco Gabbani