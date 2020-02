Le foto Festival di Sanremo, Achille Lauro sul palco come la regina Elisabetta I bacia in bocca il chitarrista

Festival di Sanremo, Achille Lauro ha stupito anche nella serata finale della kermesse della musica italiana. Si è presentato sul palco dell'Ariston come una regina, per l'esattezza Elisabetta I d'Inghilterra, figlia di Enrico VIII e Anna Bolena. Sul suo profilo Instagram Achille Lauro ha scritto: "Elisabetta 1 Tudor, vergine sposa della patria, del popolo, dell’arte e difensore della libertà. Che Dio ci benedica".

Lauro aveva promesso quattro sorprese per altrettante serate ed è stato di parola. Nella performance della prima sera ha proposto la spoliazione di San Francesco, nella seconda esibizione ha voluto celebrare il mito di David Bowie, riportando in scena Ziggy Stardust. Nella terza, invece, ha interpretato la marchesa Luisa Casati Stampa. Ieri sera ha chiuso il cerchio in un teatro in parte stupito, ma al tempo stesso molto divertito per un artista che a Sanremo ha voluto portare sul palco non solo musica, ma anche il teatro.