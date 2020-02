Festival Sanremo 2020, Irene Grandi si esalta in finale per grinta e sensualità col brano di Vasco Fotogallery

Irene Grandi conquista il pubblico nella finale del Festival di Sanremo 2020. Strega con la canzone di Vasco Rossi ma anche col look c he esibisce sul palco dell'Ariston. La sua mise è ancora sexy ed elegante allo stesso tempo.

Il titolo del brano è Finalmente Io, testo e musica di Vasco Rossi è interpretato con grinta dall'artista toscana. Ritmo, testo e musicalità portano l’impronta di Vasco Rossi. Irene Grandi se ne appropria interpretandolo con grande coinvolgimento e passione. Grinta, energia e un tocco di sensualità che ha colpito in questa edizione del Festival di Sanremo per una grande interprete della musica italiana.