Festival di Sanremo 2020, Elodie la più svestita e che classe all'Ariston nella finale Fotogalley

Eleganza e bellezza da vendere. Elodie è la stella di questo Festival di Sanremo 2020. Si presenta in apertura della kermesse canora con una mise che incanta il pubblico dell'Ariston.

Per approfondire leggi anche: Elodie super sexy

Scollatura e spacco, un abito che esalta il suo fisico statuario, eccola Elodie in gara. Distacco e sensualità. E insieme una canzone che è considerata fra le emergenti. Elodie, anche per personalità dimostrata, è uno dei personaggi di questa edizione numero 70. Il pezzo è stato, fin dall'inizio, inserito nel lotto dei favoriti per la vittoria finale. Nell'ultima serata di sabato 8 febbraio, Elodie non ha deluso le aspettative, anzi.