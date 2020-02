Festival di Sanremo 2020, Irene Grandi conquista anche con il look sempre più audace Le foto

Irene Grandi arriva dopo mezzanotte nella quarta serata del Festival di Sanremo 2020. Canta con la solita grinta ed energia "Finalmente io". Una canzone che conquista sempre più con gli ascolti, così come piace il look che la cantante toscana propone sul palco dell'Ariston, carico di sensualità, come appare in queste foto.

Per approfondire leggi anche: Irene Grandi canta Finalmente io (video)

Finalmente io vede il testo del pezzo scritto da Vasco Rossi che ha collaborato anche alla musica, scritta da Gaetano Curreri. Nel brano che la cantante toscana porta sul palco dell'Ariston l'impronta dei due artisti è palese: grinta, ritmo e un testo curato, fanno di Finalmente io uno dei pezzi che maggiormente saranno suonati dalle radio.