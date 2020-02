Le foto Sanremo, Achille Lauro scatenato: interpreta la marchesa Luisa Casati Stampa e bacia il chitarrista

In quanto a look e interpretazioni Achille Lauro il Festival di Sanremo l'ha già vinto. Come aveva ampiamente promesso, anche nella quarta serata porta sul palco musica e un'interpretazione teatrale. Lauro si presenta davanti al pubblico dell'Ariston vestito in maniera esagerata, indossando un vistoso copricapo e un abito nero trasparente che lascia intravedere il suo fisico. Interpreta la marchesa Luisa Casati Stampa. Nella fase finale di una performance in cui si scatena e non si pone limiti, tira fuori un rossetto rosso fuoco e lo passa sulle labbra del suo eccentrico chitarrista, poi lo stringe e lo bacia sulla guancia sinistra. Nelle precedenti serate Achille Lauro aveva interpretato San Francesco e Ziggy Stardust cioè David Bowie.