Festival di Sanremo, Cristiano Ronaldo dona la maglia ad Amadeus che lo esalta: "Sei il campione di tutti"

Sembra davvero essere all'insegna del calcio la terza serata del Festival di Sanremo. Dopo il siparietto tra Amadeus e Georgina Rodriguez sull'Inter e la Juventus, nuova scenetta. La modella dona al presentatore un gagliardetto che solo apparentemente è dell'Inter, in realtà infatti è della Juventus. A quel punto Amadeus scende tra il pubblico per donarlo a Cristiano Ronaldo, seduto in prima fila. CR7 in cambio gli dona la sua maglia. Il presentatore ha parole di affetto per il giocatore: "Ci sono campioni che appartengono al pubblico di tutte le squadre, Cristiano è uno di loro". Segue un affettuoso abbraccio tra i due.