Festival di Sanremo, Georgina Rodriguez super sexy. Cristiano Ronaldo la ammira dalla prima fila dell'Ariston

Cristiano Ronaldo in prima fila al teatro Ariston per ammirare la sua fidanzata Georgina Rodriguez che nella terza serata del Festival di Sanremo è una delle due partner femminili del presentatore Amadeus (l'altra è Alketa Vejsiu, conduttrice e produttrice televisiva). Giacca blu, camicia bianca, cravatta grigia, CR7 guarda ammirato la sua compagna e sorride durante il siparietto sulla Juventus e l'Inter che mettono in scena Georgina e Amadeus. Rotto il ghiaccio e dopo le prime esibizioni dei cantanti, le telecamere di Rai 1 indugiano sull'attaccante della Vecchia Signora che sembra addirittura emozionato: per una volta spetta a lui fare da spettatore e tifoso della sua donna, veramente super sexy sul palco di Sanremo.