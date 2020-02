Festival di Sanremo 2020, le foto e le pagelle per gli abiti indossati sul palco nella seconda serata

Canzoni, testi, musiche, artisti e… look. Ecco gli ingredienti che non devono mai mancare al Festival di Sanremo 2020 e che, soprattutto, non possono non essere giudicati. E allora ecco qui i voti agli outfit di presentatori e big in gara della seconda serata di mercoledì 5 febbraio.

AMADEUS 6: Punta su una giacca e papillon di lurex prima color bronzo poi oro, con profili e pantaloni neri e camicia bianca.

FIORELLO 7: Aveva promesso che si sarebbe vestito da Maria De Filippi in caso di ottimi ascolti della prima puntata e paga pegno. Per aver mantenuto la promessa non ci esprimiamo su quel look ma assolutamente promossa la giacca di velluto rosso-bordeaux, con uguale papillon e pochette nel taschino di pailettes nere.

LAURA CHIMENTI 5: Prima in bianco e nero poi solo nero e infine rosa antico… si ma tutto è risultato troppo antico.

EMMA D’AQUINO 6: Argento, argento e ancora argento con un pizzico di rosa. Tre uscite all’insegna dello stesso colore differenziato da qualche dettaglio metallico.

SABRINA SALERNO 7: Abito nero lungo che mette in primissimo piano il décolleté evergreen valorizzato da una scollatura profonda, così come profondissimo è lo spacco… peccato per il tacco che si è impigliato in un gradino lungo la scalinata. Seconda uscita con completo bianco, ultima con pantalone rosso e giacca in pailettes coordinata, il tutto in un’esplosione di forme.

PIERO PELÙ 5,5: Voto alla coerenza. Per la sua prima volta a Sanremo il cantante toscano si presenta in ’total black’ e ’total rock’: camicia nera ma soprattutto gillet e pantaloni in ecopelle lucidi. Promosso il tentativo di restare fedele a se stesso coniugato alla necessità di un pizzico di eleganza ’rockettarà ma non arriva alla sufficienza.

ELETTRA LAMBORGHINI 6: Piume, pailettes, taf taf: tutto ciò che ti aspetti dalla rampolla, lei te lo dà. Ma dimostra di aver fatto una scelta molto intelligente puntando su una tutina con asimmetria sulle spalle e sbuffi sulle gambe che equilibrano le sue forme ’mediterraneè. Il voto è la media tra l’8 del coraggio nell’indossarlo e il 4 della raffinatezza.

ENRICO NIGIOTTI 8-: Elegantissimo! Smoking nero impreziosito da Swarovski sulla giacca, giusta la scelta di una classica t-shirt tono su tono anziché la camicia. La catena al collo gli costa un ’menò ma onestamente lo caratterizza.

LEVANTE 5: Arriva un pò di colore ed è il rosa pastello per un outfit composto da uno spezzato; la parte alta fa molto costume da bagno, sotto una longuette con doppio spacco centrale, davanti e dietro, la zeppa di brillantini tenta di esaltare il completo ma i tacchi così larghi e il plateau involgariscono.

PINGUINI TATTICI NUCLEARI 6,5: Come un gruppo di amici trentenni al matrimonio di uno della compagnia, con qualche elemento floreale che fa molto Sanremo. Semplici, freschi e pollice in su per loro!

TOSCA 5,5 : Le forcine così in bella vista… anche no! Chiaramente non le ha dimenticate il suo hairstylist, stanno lì tra i capelli volutamente, fatto sta che anche se fanno parte del look forse il Festival di Sanremo non è l’occasione più adatta per indossarle. Peccato perché l’occhio cade lì e non sul suo outfit davvero di gran classe, semplice e raffinato.

FRANCESCO GABBANI 7: Gran stile. Classico ed elegante, smoking nero con camicia coreana, unica nota di colore: calze rosse.

PAOLO JANNACCI 7: Altro smoking ma blu notte molto chic. Viso da eterno ragazzo e da ’secchionè forse anche per gli occhiali che indossa. Sul suo viso non solo quello, pure il burrocacao che gli fa brillare le labbra.

RANCORE 4: ’Street style', con tanto di cappellino con visiera, che si abbina perfettamente alla canzone ma non al palcoscenico dell’Ariston.

JUNIOR CALLY 7,5: Uno stile grintoso che lo distingue anche nell’outfit, si nota la cura del dettaglio, azzeccata la scelta delle bretelle e soprattutto quella di lasciare in hotel la maschera… a maggior ragione dopo le polemiche di ieri.

GIORDANA ANGI 6,5: Semplicità allo stato puro. Look contenuto che la caratterizza e la racconta nel suo essere.

MICHELE ZARRILLO 6,5 Vedi sopra al maschile. Vale lo stesso discorso fatto per Giordana. Semplice e raffinato, come sono anche le sue canzoni.

Monica Bertini (LaPresse)