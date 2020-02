Le foto Sanremo, le lacrime di Rula Jebreal e della figlia durante il monologo contro la violenza sulle donne

Al Festival di Sanremo, nel lungo monologo contro la violenza sulle donne, Rula Jebreal si è commossa e ha pianto. Nonostante le forti emozioni ha continuato a parlare. In platea si è commossa anche sue figlia, tirata in ballo proprio da Rula. Al termine del suo lungo discorso erano in molti in lacrime tra gli spettatori del teatro Ariston di Sanremo. Il monologo è già stato condiviso migliaia di volte sui social network e sarà sicuramente ricordato come uno dei momenti più intensi della prima serata del Festival di Sanremo.

