Le foto Festival di Sanremo, i fan si dividono sul look di Irene Grandi: indossava o no il reggiseno?

Festival di Sanremo, non c'è soltanto il nude look di Achille Lauro a far discutere nella prima serata di musica al teatro dell'Ariston. Anche l'abito indossato da Irene Grandi diventa motivo di discussione sui social e sui siti di gossip. Secondo molti, infatti, la scatenata Irene non indossava il reggiseno. Irene Grandi si presenta all'esordio del festival 2020 indossando una tuta nera, particolarmente scollata, ma che lascia nuda anche la schiena. La cantante inoltre indossa un bracciale e fa bella mostra il tatuaggio sull'avambraccio sinistro: una piuma. Alla fine della sua esibizione riceve un mazzo di fiori consegnato da Fiorello e Amadeus.

