Le foto Achille Lauro mezzo nudo al Festival di Sanremo. Sul palco con tutina aderente e scalzo. E' polemica

Festival di Sanremo, Achille Lauro si presenta quasi nudo sul palco dell'Ariston per cantare "Me ne frego". Il cantante è arrivato indossando un mantello lungo nero, con un bordo d'oro e un fiocco al collo. Ma quando se l'è tolto, è sembrato nudo, visto che indossava soltanto una tutina molto aderente, color carne costellata di brillantini ed era scalzo. Un look estremamente provocatorio che ha lasciato il pubblico molto sorpreso. Al termine della sua esibizione anche Fiorello ha fatto una battuta: "Quando ci esibiremo insieme sarò io a vestirmi così". Anche quest'anno, dunque, non mancheranno le polemiche sul cantante che lo scorso anno era stato investito da forti critiche per il testo del suo pezzo che secondo alcuni esaltava l'uso di sostanze stupefacenti.