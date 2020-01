Le foto Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, vacanza di passione in Argentina. Il 2020 anno del matrimonio?

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono appena rientrati in Italia dall'Argentina dove hanno trascorso una breve vacanza. Sono stati giorni molto intensi, ma soprattutto di amore, come dimostrano le foto e i video pubblicati dai due fidanzati sui loro profili Instagram. Sia Cecilia che Ignazio hanno postato immagini di baci passionali, infiniti abbracci, sguardi di complicità. Spesso mostrando i loro fisici scultorei che ne fanno una delle coppie più belle e ammirate di tutto il mondo dello spettacolo. Stando ai rumors per la splendida sorella di Belen Rodriguez e il figlio del campione di ciclismo Francesco Moser, il 2020 potrebbe essere l'anno delle nozze. I due si sono innamorati nella casa del Grande Fratello Vip.

Foto dai profili Instagram @chechurodriguez_real e @ignaziomoser

Guarda anche Belen a casa di Cecilia, tornata dall'Argentina