La Pupa e il secchione, foto di Stella Manente con maiali e cinghiali. Chi è l'influencer del bacio notturno

La modella e influencer Stella Manente è stata la protagonista indiscussa della seconda puntata de La pupa e il secchione e viceversa, il reality Mediaset che va in onda su Italia 1, condotto da Paolo Ruffini. Stella, infatti, si è lasciata andare ad un bacio passionale notturno con il secchione Giovanni De Benedetti, il tutto filmato dalle telecamere, mandato in onda e commentato non senza imbarazzo dei protagonisti. Il video è immediatamente diventato virale e sui social fioccano commenti di tutti i tipi. Ma chi è Stella Manente? Classe 1982, originaria del Veneto, da anni vive a Milano dove ha iniziato la sua carriera di modella. Nel 2009 ha partecipato alle finali di Miss Italia e in seguito ha preso parte anche a Miss Mondo Italy, Miss Padania e Miss Nord Est. Ha lavorato con importanti firme dell'abbigliamento in campagne pubblicitarie in tutto il mondo. E' un'amante degli animali che spesso appaiono con lei nei servizi fotografici. Commentatissimo quello di qualche mese fa in cui alle Bahamas fu fotografata con maiali e cinghiali, ma è stata protagonista di servizi anche con elefanti e cavalli. Stella è finita al centro delle cronache il 29 giugno del 2019 quando insultò i partecipanti dal Gay Pride di Milano invocando Adolf Hitler. Nella prima puntata de La pupa e il secchione ha chiesto scusa: ""Mi vergogno come persona per aver nominato Hitler, però capita che il cervello non sia collegato alla bocca", ha detto nella sua presentazione. Della vita privata di Stella si sa poco. Sembra che sia felicemente fidanzata.