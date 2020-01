Le foto Belen Rodriguez, che personal trainer! E' bella come la modella argentina. Si chiama Ioana, ecco chi è

Lei si chiama Ioana Dunica. Ha poco più di 30 anni, è nata a Bucarest, in Romania, ma lavora a Milano. E' la personal trainer di Belen Rodriguez e sottopone la modella e showgirl alle dure sedute di allenamento per mantenere in forma quello che è considerato un fisico da dieci e lode. Ioana, ex atleta di ginnastica artistica, laureata in "Educazione fisica e sport", da più di 10 anni è punto di riferimento di uno dei club di fitness esclusivi del capoluogo lombardo. Collabora inoltre con numerose aziende per eventi sportivi e cura rubriche in diverse riviste specializzate. Segni particolari? E' bellissima. Anche lei sfoggia un fisico notevole, è ovviamente in perfetta forma e non lesina foto e video sui suoi profili social, in particolare su Instagram. In questi giorni sono numerosi i video sugli allenamenti a cui sta sottoponendo Belen per smaltire gli stravizi delle vacanze di Natale.

