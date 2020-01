Caterina Balivo chiede baci al figlio e riceve una risposta a sorpresa

Niente baci o, comunque, pochi baci. Guido Alberto, figlio di Caterina Balivo e Guido Maria Brera, ha pochissime esitazioni nel rispondere alle richieste della mamma. Il simpatico duetto è stato condiviso dalla presentatrice napoletana in una delle stories di Instagram nelle quali racconta i giorni di vacanza in montagna insieme alla famiglia. La conduttrice di Vieni da me è sul divano insieme al bambino ed è caccia di baci affettuosi, ma Guido Alberto non è dello stesso avviso e rinvia il giorno in cui si "concederà". Infatti risponde alla mamma: ""Te ne darò uno al giorno quando avrai 70 anni". Piuttosto perplesso, invece, quando Caterina gli chiede: "Ma da vecchietta potrò vivere con te?". Risposta interlocutoria: "Boh... c'è papà...".