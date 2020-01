Maddalena Corvaglia: "Amo il Natale e la neve, ma il mare lo porto dentro". Poi si spoglia su Instagram

L'ex velina Maddalena Corvaglia sta trascorrendo le vacanze di inizio anno sulla neve di Courmayeur, ma non manca mai di postare alcune foto per i suoi tanti follower su Instagram. "Da quando sono mamma amo il Natale, i camini accesi, gli alberi addobbati e le lucine intermittenti. Babbo Natale e anche la Befana che sta per arrivare. Ho imparato ad apprezzare ed amare anche la neve e il freddo...Ma dentro dentro...un po’ di mare me lo porto appresso. Guardate le altre due foto e ditemi quale preferite...", ha scritto venerdì 3 gennaio. E dopo la prima foto "abbottonata" ne sono seguite altre più svestite con un giubbino con uno scenario marino nella parte interna.



