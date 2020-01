Dopo le puntate dedicate alla selezione dei 20 cuochi amatoriali che si sfideranno per conquistare la vittoria finale, Masterchef 9 entra nel vivo con la puntata in onda giovedì 2 gennaio 2020 alle 21,25 su Sky Uno. Dopo il primo appuntamento con la Mistery Box, che impegnerà i concorrenti nel proporre la propria idea di cucina, sarà la volta del primo Invention Test, che avrà per protagonisti i prodotti del mare interpretati da tre chef stellati: Terry Giacomello, Gianpaolo Raschi e Daniele Usai. La puntata proporrà anche l'esordio dello Skill Test, ma soprattutto la prova di pasticceria, temutissima da sempre in considerazione della presenza al fianco dei tre giudici - Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli - del maestro Iginio Massari.

Questi i 20 concorrenti in gara per la conquista del premio finale da 100 mila euro e della possibilità di pubblicare il proprio libro di ricette.

Andrea De Giorgi: 23 anni, viene da Lecce ma vive a Milano dove lavora in una gelateria

Annamaria Magi: 55 anni, anche lei di Lecce, professione casalinga.

Mylenis De Las Gordillo Sanchez: 49 anni, commessa, cubana, vive da 18 anni a Camerino

Antonio Lorenzon: viene da Bassano del Grappa, professione art director.

Nicolò Duchini: 29 anni, è di Montepulciano e si occupa di social media e comunicazione.

Marisa Maffeo: 34 anni, vive a Parma, dove ha lavorato come infermiera, ma viene da Castel San Lorenzo, in provincia di Salerno.

Davide Tonetti ha 31 anni, vive a Trieste e in questo momento fa il papà a tempo pieno.

Maria Assunta Cassetta ha 53 anni, insegnante, vive a Rapolla in provincia di Potenza.

Giada Meloni: 27 anni, viene da Cornaredo e si occupa di comunicazione.

Luciano Di Marco ha 52 anni, viene da Palermo e fa il geometra.

Francesca Moi: 29 anni, viene da Pisa e lavora in una pasticceria

Domenico Letizia: 36 anni, è di Marcianise, fa l'avvocato ed è co-fondatore di una startup innovativa.

Nunzia "Titti" Borrelli ha 45 anni, viene da Napoli e fa l'estetista.

Maria Teresa Ceglia: 31 anni, consulente finanziaria, è di Cerignola ma vive a Milano.

Rossella Costa ha 48 anni, viene da Catanzaro, imprenditrice.

Giulia Busato: 31 anni, laureata in giurisprudenza, è di Noale, in provincia di Venezia.

Gianna Meccariello ha 29 anni, vive a Bolzano, commessa con la passione del canto

Fabio Scotto Di Vetta: 38 anni, viene da Napoli e fa l'avvocato.

Alexandro Picchietti Fabrizi ha 40 anni, romano,lavora come manovratore di piattaforme aeree

Vincenzo Trimarco ha 65 anni, è un doganalista e vive a Salerno.