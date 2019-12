Babbo Natale va da Chiara Ferragni e Fedez, ma il piccolo Leone scoppia in lacrime. Le foto

Arriva Babbo Natale in casa Chiara Ferragni - Fedez e il piccolo Leone Lucia scoppia in lacrime. Dopo la foto con Fedez nudo, è stata la stessa Ferragni a postare la foto della visita di Santa Claus, in realtà avvenuta sulle Alpi, al Lefay Resort & Spa Dolomiti, dove la famiglia sta trascorrendo qualche giorno di vacanza. In una stanza appositamente allestita per il piccolo, ribattezzata il Rifugio di Leone, Babbo Natale è accanto ai Ferragnez (come amano firmarsi) ed ha evidentemente appena consegnato i doni. Leone piange, Fedez cerca di consolarlo, mentre Chiara imperterrita guarda dritta verso la macchina fotografica e si fa immortalare con il suo solito sorriso. Anche nelle altre foto Leone sembra tutto tranne che felice di vedere l'uomo in rosso.