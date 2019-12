Chiara Ferragni, il profilo Instagram si arricchisce di altri scatti (sexy) di Natale

Chiara Ferragni, classe 1987, compagna del rapper Fedez e mamma di Leone Lucia, continua ad arricchire il suo profilo Instagram con fotografie che richiamano il periodo di Natale. L'imprenditrice, blogger, designer e influencer pubblica altri scatti in stile feste natalizie. E puntualmente i suoi follower, ormai quasi 18 milioni, la riempiono di like e commenti positivi. Già da un paio di settimane la Ferragni pubblica immagini relative al Natale e ovviamente non sono mancati scatti particolarmente audaci. Come gli ultimi in cui sfoggia una scollatura notevole. Chiara coglie l'occasione anche per comunicare ai suoi numerosi fan che ovviamente non trascura lo shopping natalizio.

