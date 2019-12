L'albero di Natale di Chiara Ferragni. Su Instagram foto in pigiama e super minigonna

Pronti, via! E' iniziato il conto alla rovescia per le Feste e con esso l'immancabile corsa a selfie e foto dal sapore natalizio. Sono tantissimi i vip e i personaggi noti che si divertono a postare su Instagram o Facebook immagini davanti al proprio albero di Natale o comunque ad addobbi, regali, fiocchi rossi e così via. Chiara Ferragni è tra le più attive e offre ai quasi 18 milioni di follower un vero e proprio album natalizio. Si va dalla foto in pigiama davanti all'albero addobbato, a quella in super minigonna, senza dimenticare uno scatto di famiglia con il marito Fedez e il pupo. Ovviamente l'imprenditrice, blogger, designer e influencer non manca di mettere in mostra oggetti e abiti griffati.