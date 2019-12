Diego Bianchini, più conosciuto dal grande pubblico con lo pseudonimo di Zoro, ha scelto di celebrare il grande Lucio Dalla durante la puntata di Propaganda Live di venerdì 6 dicembre. Il conduttore della popolare trasmissione di La7, infatti, si è presentato in studio indossando una maglietta nera con il volto dell'indimenticato cantautore bolognese. Non c'è puntata in cui Zoro non indossi una maglietta particolare, quella del 6 dicembre è sicuramente una delle più belle di sempre. Lucio Dalla è stato, ed è ancora, uno dei cantautori più amati di sempre. Sono già più di sette anni che se ne è andato (1 marzo 2012), ma i suoi pezzi sono ormai indelebilmente nella storia della musica italiana.