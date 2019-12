Maria De Filippi, regina della televisione. Il compleanno speciale e l'amore di Maurizio Costanzo Le foto

Cinquantotto anni e non sentirli. Maria De Filippi taglia un traguardo importante (è nata il 5 dicembre del 1961) e lo fa in splendida forma. Quella che da tutti viene definita la Signora della Televisione, o meglio la vera e propria regina, è ormai considerata la protagonista assoluta del piccolo schermo. Le sue trasmissioni sono sempre in cima alle classifiche degli ascolti e ottengono il gradimento degli italiani. I programmi, tra l'altro, abbracciano un pubblico di tutte le età, da Amici a Uomini e Donne passando per il seguitissimo Tu si que vales. Milanese, figlia di un rappresentante di medicinali, deve la svolta della sua vita e della sua carriera alla conoscenza di Maurizio Costanzo, diventato poi suo marito. Dagli esordi ad Amici nel 1992, è diventata uno dei volti femminili più popolari della tv e del Paese. Insieme ad Rti è proprietaria della società di produzione Fascino Pgt che realizza tutte le trasmissioni condotte da lei e dal marito ed altri format trasmessi dalle reti Mediaset.

