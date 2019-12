Sanremo: chi è Diletta Leotta, la favorita di Amadeus. La vita privata e le foto più belle

Manca ancora l'ufficialità (pare che il contratto non sia stato firmato), ma sembra scontato che una delle co-conduttrici della settantesima edizione del Festival di Sanremo (Rai 1 dal 4 all'8 febbraio) sarà la showgirl Diletta Leotta. La scelta di Amadeus sarebbe caduta proprio sulla prorompente bionda che verrebbe affiancata dalla influencer Chiara Ferragni. Ma chi è in realtà Diletta Leotta? Nata a Catania il 16 agosto 1991 (quindi 28 anni compiuti) e laureata in giurisprudenza alla Luiss di Roma, dopo la partecipazione ad alcuni concorsi di bellezza, ha subito cercato la carriera televisiva, prima nelle reti locali per poi approdare a Mediaset. In seguito è stata meteorina di Sky Meteo e ha condotto la striscia giornaliera sul Texas Hold'em Come giochi? su PokerItalia24. Sua la conduzione di Rds Academy su Sky uno. Il grande salto nel 2015-16 quando è la padrona di casa di Sky Serie B su Sky Sport. Poi gli speciali sugli europei di calcio insieme a Ilaria D'Amico. Dopo altre esperienze a Sky, migra sulla piattaforma Dazn dove conduce Diletta gol. Dal 2019 triplica: Diletta gol stories, Diletta gol in campo e Linea Diletta. Ha condotto anche la finale di Miss Italia 2018. A Sanremo è già apparsa nel 2017, quando le furono rubate alcune foto hot dal suo cellulare. Vita privata intensa. Dopo la fine della storia d'amore con il manager Sky Matteo Mammì, le sono stati attribuiti flirt con il pugile Daniele Scardina e con Alessandro Borghi.