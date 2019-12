Monica Bellucci, la 55enne che fa impazzire il mondo. Tutte le foto

Alzi la mano uno, soltanto uno, che senza conoscere la sua carta di identità (che è praticamente pubblica) darebbe a questa donna 55 anni. E invece Monica Anna Maria Bellucci, per tutti soltanto Monica Bellucci, il bel traguardo lo ha tagliato il 30 settembre scorso e lo ha fatto nel migliore dei modi. Per Monica, nata a Città di Castello nel 1964, il trascorrere del tempo non solo sembra non lasciare alcuna traccia, ma pare addirittura migliorarla anno dopo anno, come accade solo ai grandi vini e basta una vecchia foto per scatenare il mondo del gossip. Monica, modella e attrice umbra, amata in tutto il mondo, continua ad essere una superba icona sexy e di bellezza. Pubblichiamo alcune sue splendide foto, in parte tratte dal profilo Instagram ufficiale, con cui quotidianamente ammalia i suoi fan.

