Cristina Chiabotto rovinata dai debiti. Le foto più belle dell'ex miss Italia

Ex Miss Italia e showgirl, bellissima, volto noto della televisione italiana. Ecco alcune belle foto di Cristina Chiabotto, l'ex miss Italia indebitata con il Fisco per una somma di due milioni e mezzo di euro. Sarà costretta a vendere alcuni suoi immobili per versare all'Agenzia delle entrate somme annuali.

Per approfondire leggi anche: Cristina Chiabotto, ecco chi è l'ex miss Italia indebitata con il Fisco

Nata a Moncalieri nel 1986, la splendida piemontese è stata eletta Miss Italia nel 2004. Era arrivata al concorso vincendo il titolo di Miss Piemonte. Fu incoronata da Giorgio Panariello. Nella vita privata dopo essere stata legata sentimentalmente all'attore Fabio Fulco, conosciuto a Ballando con le stelle, a settembre 2019 ha sposato l'imprenditore Marco Roscio dopo due anni di fidanzamento.