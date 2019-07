Thom Yorke, un concerto dell'Anima

Il concero di Thom Yorke sabato 20 luglio è già nella storia di Umbria jazz. Nel pomeriggio caldo di Perugia la voce magra e i suoni straniantidel leader dei Radiohead hanno risuonato a lungo. Un soundcheck a singhiozzo, testimoniato su Instagram dalle foto del fidato e pregiato Nigel Godrich, tra Yorke che suona in canotta e piatti degli amati formaggi assortiti, “Norcia cheese” incluso. I cancelli del Santa Giuliana si sono aperti poco dopo le sette, e la gente ha continuato a sciamare nell’arena per due ore, fino al momento in cui è salito sul palco Carlo Pagnotta insieme a padre Enzo Fortunato e a un portavoce di Greenpeace Italia. La sensibilità per i temi ecologisti del frontman dei Radiohead è d’altronde forte, e viene da lontano. “Non lasciate che vi depredino l’ambiente”, ha detto Fortunato, poi è arrivato Andrea Belfi e ha iniziato a pestare sulla sua batteria. Un set tirato, potente, perfetto per introdurre Anima, il concerto attesissimo di Yorke, che si è consumato davanti a una platea gremita di forestieri e di perugini.

(Foto servizio Giancarlo Belfiore)