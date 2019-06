Porta Sant'Angelo vince la prima prova

Porta Sant’Angelo si aggiudica la prima sfida della quarta edizione di Perugia 1416. Il lancio del giavellotto lo vincono i due Cintioli, il lanciatore Carlo e il corridore Matteo, totalizzando quei 20 punti utili ai fini del conteggio finale.

Secondo classificato, 15 punti, il Rione di Porta Eburnea con Diego Bonomi al lancio e Giovanni Ferretti al recupero. Terzo posto per Porta Santa Susanna con la coppia Roberto James Paoluzzi e Carlo Ponzi, che totalizza 12 punti. Fuori dal podio: quarto San Pietro a 10 (Federico Silvestri lanciatore e Mario Pilurzi corridore) e in ultima posizione Porta Sole a 8 (Marin Capcelea lanciatore e Nemanja Martic corridore). La gara si è svolta dopo le 21,30 a San Francesco al Prato, in notturna.

(Foto Belfiore)