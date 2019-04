Mille ragazzi e 96 squadre alla Star Cup 2019

E’ proprio qui la festa, al centro sportivo di Santa Sabina, dove le ragazze e i ragazzi degli oratori della diocesi di Perugia-Città della Pieve saranno protagonisti fino a domenica 28 aprile della Star Cup 2019, un evento che è molto più di un “normale” torneo giovanile di calcio a cinque. Si gioca, si lotta e ci si impegna per segnare un gol, ma lo spirito vero con cui si scende in campo è quello di incontrarsi e divertirsi. In campo più di mille ragazzi che compongono le 99 squadre (56 maschili e 43 femminili) in gara.

