Una rondine bianca incanta Perugia Le foto

Una rondine bianca alla periferia di Perugia. In molti l'hanno avvistata in questi giorni in alcune zone del capoluogo umbro e ne sono rimasti incantati. Fra questi c'è Oreste Testa, fotografo, che è riuscito a immortalarla. Ecco alcuni scatti della rondine. Non è rarissima la rondine albina, ma avvistarla in questo territorio non è certo abituale. Ecco quindi le fotografie che rendono meglio di ogni descrizione.

Per approfondire leggi anche: Un raro Ibis atterra allo stadio per dissetarsi