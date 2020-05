Festa grande per i 100 anni di nonna Gina, gli auguri di Borgo Sant'Antonio Porta Pesa e del Comune

Festa grande a Perugia, nel quartiere di Borgo Sant'Antonio Porta Pesa, per i 100 anni di Gina Scopetta. Nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio la fresca centenaria ha ricevuto la visita dell'assessore Luca Merli, che le ha portato gli auguri di tutti i perugini e dell'amministrazione comunale. La storica ricorrenza è stata onorata nel modo giusto anche da tutto il quartiere, che per gli auguri ha inviato la piccola Clara - due anni la più piccola di Borgo Sant'Antonio - a consegnare la torta di compleanno alla signora Gina. Un po' sorpresa, un po' emozionata, Gina scopetta ha voluto ringraziare tutti per aver reso così particolare questo traguardo. L'assessore Merli, nell'occasione, le ha consegnato la riproduzione in pergamena del suo atto di nascita.