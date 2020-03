Messaggi da tutta Italia al residence Chianelli di Perugia per i piccoli che lottano contro tumore e leucemia

Ai tempi del Coronavirus è ancora più importante e meritoria la battaglia quotidiana che stanno combattendo i piccoli pazienti del Residence Chianelli di Perugia, impegnati nella loro lotta contro malattie ancor più gravi. E' per questo che da tutta Italia stanno arrivando loro messaggi di auguri e di incoraggiamento da parte di chi, all'interno della struttura voluta dal Comitato per la vita Daniele Chianelli, è riuscito a riconquistare la vita e le gioie di tutti i giorni.

Decine de decine di persone stanno dimostrando la propria vicinanza agli ospiti del residence in cura presso i reparti di Oncoematologia pediatrica ed Ematologia. A scrivere sono ex pazienti ed ex ospiti, grandi e piccoli, ormai guariti e tornati a casa, ma anche di tanti volontari che svolgono attività con il Comitato e che in questi giorni, non possono proseguire il loro impegno. L'hashtag è “andrà tutto bene”, ma anche un eloquente #Residence nel cuore affiancato a disegni di bambini, fotografie, o semplici fogli scritti per stringersi tutti attorno ai bambini, ragazzi e adulti che stanno conducendo una battaglia forse ancora più dura che in passato.