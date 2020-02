Luciano Gaucci, 300 persone in duomo per ricordare il presidente del Perugia morto l'1 febbraio

Il Grifo di ieri e di oggi s'è ritrovato nel pomeriggio di lunedì 10 febbraio, prima alla Sala dei Notari di Palazzo dei Priori e poi in duomo, per ricordare con due cerimone - una laica e una religiosa - Luciano Gaucci, indimenticato presidente del Perugia morto sabato 1 febbraio all'età di 81 anni a Santo Domingo. In duomo, a stringersi attorno alla famiglia Gaucci - rappresentata dal figlio Riccardo (il figlio maggiore Alessandro non ha potuto prendere parte alla cerimonia a causa di impegni di lavoro in Spagna) - almeno 300 persone insieme a dirigenti, giocatori ed esponenti del mondo sportivo cittadino, fra i quali il presidente della Sir Safety Conad, Gino Sirci. C'erano Roberto Regni, Ilvano Ercoli, Adriano Polenta, Fabrizio Salvatori, Fabrizio Ravanelli, Claudio Tinaglia, Lamberto Boranga, Renzo Luchini, Luca Grilli, Pasquale Rocco e Rocco Pagano. Insieme a loro il professor Giuliano Cerulli, l'ex presidente biancorosso Roberto Damaschi, Loris Gervasi, Vittorio Scopetti e una folta delegazione del Perugia di oggi, guidato dal presidente Massimiliano Santopadre e composta dai dirigenti Roberto Goretti, Stefano Cruciani, Mauro Lucarini, Marcello Pizzimenti. Presenti anche Serse Cosmi e i gioatori Diego Falcinelli, Gabriele Angella e Aleandro Rosi che hanno portato una maglia del Grifo con il numero 1 e la scritta Gaucci. "Luciano - ha detto dell'omelia il padre spirituale dei grifoni, don Angelini - sarà davanti al Signore e di fianco agli altri presidenti biancorossi come D'Attoma, Spagnoli e Ghini nello stadio del Paradiso". In rappresentanza del Comune di Perugia, presenti il sindaco Andrea Romizi, il presìdente del consiglio comunale Leonardo Varasano insieme agli assessori Clara Pastorelli e Luca Merli.

Fotoservizio Giancarlo Belfiore