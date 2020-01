Studenti, famiglie e insegnanti hanno dovuto penare per 1.140 giorni, ma alla fine la ricostruzione della scuola Carducci Purgotti di Perugia è diventata realtà. Anche per questo, dimenticate le amarezze, i ritardi, la rabbia per promesse mancate e i rinvii continui, l'inaugurazione della struttura di via Fonti Coperte è stata salutata con entusiasmo dalla comunità scolastica e dai residenti del quartiere perugino.

La vecchia sede della scuola era stata costruita negli anni Sessanta ed era stata dichiarata inagibile a seguito del terremoto del 2016. La nuova scuola è stata progettata per ospitare 12 aule per un totale di circa 300 alunni. A loro dei ragazzi e dei loro insegnanti anche 8 laboratori didattici, 2 aule per le attività didattiche di sostegno, un'aula multimediale e informatica, un'aula dei professori e una sala riunioni, uffici per la gestione didattica e per il servizio amministrativo, tecnico e ausiliario. Prevista anche una biblioteca, blocchi bagni insegnanti, studenti e diversamente abili, depositi-archivi, una palestra con gli spogliatoi per studenti e insegnanti più un locale per le visite mediche e la terrazza "verde" con un sistema di orti urbani integrati nella volumetria architettonica.

Il nuovo edificio, sviluppato su 3 livelli fuori terra e un semi interrato, ha una struttura in acciaio zincato con tecnologia a secco, sistema antincendio, sistema videosorveglianza ed anti intrusione, riscaldamento a pavimento, unità trattamento aria, recuperatori di calore e aria condizionata, il tutto gestito da computer o smartphone e visibile all’ingresso della scuola con tv smart, pannelli fotovoltaici, teleriscaldamento, vasca recupero acque piovane per irrigazione automatica giardini ed aiuole, punto erogazione acqua per scuola plastic free, raccolta differenziata e didattica sostenibile.

Fotoservizio Giancarlo Belfiore