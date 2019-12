Natale in Umbria, alla scoperta di stelle e pianeti nel planetario didattico di Perugia

Il planetario didattico sarà una delle attrazioni del Natale a Perugia. La struttura si trova in piazza Matteotti e vede impegnato il museo della scienza Post in collaborazione con il Comune di Perugia. L’obiettivo è quello di far conoscere stelle e pianeti a grandi e piccini, bambini e famiglie: all’interno della struttura videoproiezioni della volta celeste a 360°.

Il planetario è stato inaugurato nel pomeriggio di sabato 14 dicembre. L’assessore comunale al Commercio, Clara Pastorelli, ha sottolineato che la scelta di ubicare il planetario in piazza Matteotti non è casuale perché qui si concentrano molteplici attività dedicate ai più giovani, in primis la pista per il pattinaggio: “Ci auguriamo che i bambini possano apprezzare il planetario che offre uno spettacolo unico in un’atmosfera magica come è quella del nostro centro storico”.

Foto Giancarlo Belfiore