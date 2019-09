A Perugia, prima campanella nelle scuole Pestalozzi e Valentini

Il nuovo anno scolastico per alcuni alunni è partito oggi, lunedì 9 settembre, con due giorni di anticipo rispetto al via ufficiale previsto per mercoledì prossimo. L’amministrazione comunale, come di consueto, è stata presente all’avvio delle lezioni, con la visita del sindaco Romizi, del vice sindaco Gianluca Tuteri e di altri assessori e consiglieri nei vari plessi scolastici della città.

In particolare, il Primo cittadino ha portato il saluto e gli auguri di buon anno scolastico agli studenti della scuola elementare Pestalozzi di Fontivegge e, subito dopo, alla scuola media Pascoli di Madonna Alta, accompagnato dalla dirigente dell’Istituto Comprensivo 11 Nivella Falaschi.

Alla Pestalozzi il Sindaco si è intrattenuto sia con gli insegnanti che con il personale, oltre che con i bambini, visitando classe per classe. “Questa è una scuola importante -ha spiegato Romizi- che svolge una funzione preziosa nel quartiere ed è anche per questo che l’amministrazione comunale ha deciso di investire in un intervento strutturale e funzionale, con un finanziamento significativo a valere sul bando periferie, i cui lavori partiranno presumibilmente nell’estate 2020.”

Agli alunni della Pestalozzi e della Pascoli Romizi ha anche ribadito l’importanza dello studio per essere pronti ad affrontare le sfide della vita. A loro, agli insegnanti e anche ai genitori presenti ha confermato la vicinanza dell’amministrazione alle esigenze delle scuole con particolare riferimento alla sicurezza e fruibilità degli edifici scolastici, ricordando come l’edilizia scolastica sia una delle priorità dell’esecutivo.

Nel frattempo, anche il vice sindaco assessore alla scuole Gianluca Tuteri si è recato, di prima mattina, alla scuola elementare Fabretti e alla media San Paolo in piazza del Drago, nonché alla scuola Valentini di Elce.

Nell’augurare agli studenti un buon anno scolastico a nome del Comune, ma anche dell’intera città, Tuteri ha preliminarmente distribuito ai ragazzi delle classi prime (elementari e medie) dei quaderni, donati da un cittadino, caratterizzati dal colore (rosso) e dal simbolo (il Grifo) di Perugia.

