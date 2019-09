Con le fiaccole alla ricerca delle radici di Perugia

E' stata la fanfara della Polizia di Stato, diretta dal maestro Secondino De Palma, a dare il via alla quinta edizione de “I confini della memoria”, appuntamento organizzato dall'associazione Radici di Pietra con l'obiettivo di valorizzare e rendere concreto il legame tra la città di Perugia e le mura urbiche, per favorire in perugini e non una conoscenza ancora più profonda delle radici culturali della città e l'orgoglio identitario che ne deriva. A partire dalle 20,30, la fanfara ha sfilato per corso Vannucci fino a piazza IV Novembre, dove si è esibita sul sagrato del Duomo. A seguire, ha preso il via la suggestiva fiaccolata attraverso piazza Matteotti, via Alessi, via Bonaccia, via Imbriani, via del Carmine, via Torricelli, porta Pesa, corso Bersaglieri, via Sant'Antonio, via Pinturicchio, per finire in piazza Grimana, dove,, sotto l'Arco Etrusco, si è tenuta l'ultima delle varie esibizioni previste lungo il tracciato.

(Fotoservizio Giancarlo Belfiore)