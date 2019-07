La tragedia dimenticata degli italiani in Crimea

E’ stata inaugurata a Perugia, la mostra fotografica “itinerante” “La tragedia dimenticata, gli Italiani di Crimea,” esposizione realizzata da Stefano Mensurati e da Giulia Giachetti Boico, presidente dell’Associazione Cerkio degli italiani di Crimea, che sarà visitabile alla Loggia dei Lanari (piazza Matteotti) fino al 21 luglio.

La mostra racconta la storia degli italiani di Crimea – emigrati nell’Ottocento soprattutto dalla Puglia – che a partire dagli Anni Venti del Novecento furono perseguitati dal regime comunista, prima con il sequestro delle proprietà e poi con le purghe staliniane, con decine di loro ingiustamente accusati di attività controrivoluzionaria, processati e fucilati.

Il 29 gennaio del 1942 il tristissimo epilogo: come rappresaglia contro l’invasione italiana dell’Unione Sovietica, gli italiani di Kerch furono rastrellati casa per casa e trasferiti dopo un viaggio di due mesi e di oltre 8000 km sui vagoni piombati nei Gulag del Kazakhstan, dove i circa 1500 deportati furono decimati dal freddo, dalla fame, dalle malattie e dai lavori forzati.

Alla fine degli Anni Cinquanta il mesto ritorno in Crimea di meno di un centinaio di sopravvissuti, che dovettero ricominciare tutto da zero: senza casa, senza lavoro, additati come traditori e senza poter parlare italiano.

Nel 2015 il presidente russo Putin ha riconosciuto agli italiani di Crimea lo status di minoranza deportata e perseguitata, un traguardo importantissimo, sia per ristabilire la verità storica su queste deportazioni ignorate dai libri di storia, sia per avere accesso a un indennizzo per le proprietà perdute al momento della deportazione, prima fra tutte la casa.