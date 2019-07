Moda in piazza - Guarda le foto

Sei collezione applaudite una dopo l’altra, ma il grande stupore è arrivato su quel velo di organza bianco o nero cucito su una cascata di colori. La sfilata orchestrata dagli allievi del Nid, Nuovo Istituto di design, non ha risparmiato colpo di scena al numeroso pubblico che la notte di giovedì 4 luglio era presente in piazza IV Novembre a Perugia per vedere la passerella sulle scale della Vaccara di Palazzo dei Priori. Sotto le stelle i 32 giovani stilisti dell’istituto perugino hanno presentato i loro capi in 70 uscite , tra pret-a-porter, sportwear, maglieria e abiti da cerimonia, proposte da 26 modelli (17 ragazzie e 9 ragazzi) selezionati per l'evento e coordinati dal gruppo Wella. Gli allievi del primo, secondo e terzo anno hanno così concluso in bellezza i loro corsi con un evento giunto ormai alla 20esima edizione. Un periodo di tempo importante che certifica la qualità dell'istituto di design perugino di cui molti ex allievi lavorano presso marchi famosi: Gucci, Armani, Dior, Prada e, tra i brand umbri, Brunello Cucinelli, Fabiana Filippi, Lorena Antoniazzi.

“Grande apprezzamento lo ha ricevuto la performance in cui i modelli hanno presentato gli abiti ballando insieme agli stilisti – racconta Marika Losardo del Nid, coordinatrice dell’evento -. In particolare con questa modalità sono stati presentati i capi della collezione Monogramma couture in cui gli studenti hanno riutilizzato le lettere di Nid per creare dei motivi grafici ripetuti sui tessuti double face di tuniche e tute da sera. E poi, appunto, grandi applausi al momento degli abiti da cerimonia che sono stati presentati in 17 colori diversi ma tutti mitigati da questo strato di organza in bianco o in nero. Inoltre, prima i diversi modelli sono sfilati nella loro semplicità e poi arricchiti di pizzi, strass, diademi proprio per dare un’idea di quanto possa cambiare l’abito in rapporto ai dettagli”.

(Foto Belfiore)