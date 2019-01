Crozza a Di Battista: Italia non è un albergo, 5 stelle siete voi

Roma, 22 gen. (askanews) - L'inizio della copertina di Maurizio Crozza in apertura di "Che fuori tempo che fa" di Fabio Fazio su Rai1 è dedicata ad Alessandro di Battista: "Dice che la Tav è una str... Che tu, Fazio, hai la coda di paglia, dichiara guerra alla Francia e poi dice basta! Vado in India. Oh Ciccio! Questo paese non è un albergo! I 5 Stelle siete voi, non noi!". Nell'intervento di ...