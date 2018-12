Ezio Greggio da piazza San Benedetto: "Venite a Norcia!"

Ezio Greggio, il celebre anchor man di Striscia la Notizia, nella mattina di sabato 22 dicembre è arrivato a Norcia per fare gli auguri di buone feste al Sindaco Nicola Alemanno e ai suoi concittadini, ai quali è legato dai tempi in cui registrò alcune puntate del programma di Canale 5 “Veline” e con cui è stato in stretto contatto soprattutto in questi due anni segnati dall'emergenza del sisma.

Accolto in Piazza San Benedetto da tanta gente, Ezio Greggio ha visitato il centro storico, i negozi delocalizzati di Viale della Stazione, la galleria commerciale, le aree Sae, soluzioni abitative d'emergenza. Accolto da applausi scroscianti si è poi recato al pallone presso statico dell’ istituto scolastico superiore R. Battaglia di Norcia ed ha incontrato gli alunni e la dirigente scolastica Rosella Tonti.

"Quando succedono cose brutte come il terremoto, sull’onda dell’emozione c’è grande attenzione ma poi il tempo passa e le cose non si sistemano velocemente soprattutto in città come queste che hanno una storia millenaria” ha detto Greggio. “Mi lega una bella amicizia con Nicola (Alemanno) e Striscia la Notizia da sempre è molto vicina a Norcia – continua - quindi ribadiamo con forza l’appello: ‘Venite a Norcia’!. Questa è una città bellissima anche se acciaccata grazie anche alla tenacia dei suoi abitanti che si sono rimboccati le maniche sin da subito”.