Le animazioni di "Pixar" in mostra a Palazzo delle Esposizioni

Roma, (askanews) - Fino al 20 gennaio Palazzo delle Esposizioni a Roma ospita "Pixar - 30 anni di animazione", una grande rassegna dedicata alla casa di produzione cinematografica americana specializzata in computer animation. Da "Toy Story", primo lungometraggio completamente realizzato in computer grafica, al più recente "Coco", passando per i celebri "Monsters&co", "Alla ricerca di Nemo", ...