Migliaia in piazza per Lucano a Milano, i manifestanti sotto il tribunale urlano: "Mimmi libero!"

(Agenzia Vista) Milano, 06 ottobre 2018 Sono migliaia i manifestanti che sono scesi in piazza a Milano per il presidio in solidarietà del sindaco di Riace Mimmo Lucano, arrestato questa settimana. Sono diversi i cori che si sono susseguiti durante il corteo che si è concluso al palazzo di Giustizia dove i presenti hanno cantato in coro "Mimmo libero!". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev