Eremo delle Carceri, rifiuti e sporcizia lungo il sentiero

Non si fermano le segnalazioni di discariche abusive o tratti di territorio trascurati nel comprensorio di Assisi. Colpa sicuramente della vastità del territorio e della maleducazione dei cittadini, ma non passa giorno che non balzi agli onori della cronaca un nuovo angolo di incuria e sporcizia. Che non sempre è 'nascosto', come dimostrano i casi dei Portali (dove la giunta ha annunciato l’installazione di telecamere, ma gli abbandoni fuori dalle campane del vetro continuano imperterriti) e il caso della zona dell’Eremo delle Carceri. All'inizio del sentiero 50 che porta all'Eremo c'è un tavolo con panchine, in cui gli studenti della zona, complice la bella stagione, vanno a volte a studiare. Il sentiero è percorso anche da appassionati di trekking e da incivili. Lungo il sentiero e le zone circostanti, infatti, ci sono piatti e bicchieri di plastica, buste di spazzatura e volantini sparsi. A complicare il tutto, l’assenza di un secchio per la raccolta di rifiuti.



Servizio e foto a cura di Flavia Pagliochini