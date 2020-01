Oggi a Foligno si è celebrato il santo patrono, San Feliciano. Grande partecipazione alla tradizionale processione che ha preso il via alle 15.30 dal centro storico, per poi attraversare Largo Carducci, via Gramsci, piazza San Domenico, via Mazzini, via Cairoli, piazza San Francesco, Corso Cavour fino al ritorno in via Garibaldi. La processione è stata guidata dal vescovo, monsignor Gualtiero Sigismondi, e vi hanno preso parte anche le istituzioni civili - presenti diversi esponenti della giunta, tra cui il vice sindaco Riccardo Meloni e gli assessori Agostino Cetorelli e Michela Giuliani - oltre che i rappresentanti dell'Ente Giostra della Quintana e dei rioni (sevizio fotografico a cura di Marco Cardinali).



