Federico Fellini compie 100 anni e l'Italia lo festeggia

Roma 17 gen. (askanews) - Il 20 gennaio del 1920 nasceva Federico Fellini, il Maestro, il Genio, che ha creato con i suoi film personaggi e universi unici, indimenticabili, spesso onirici, e che resta un punto di riferimento per tutti quelli che ancora oggi fanno cinema. L'uomo che si definiva "un artigiano che non ha niente da dire, ma sa come dirlo", a 100 anni dalla sua nascita viene celebrato ...