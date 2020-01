Spagna, le foto della corsa dei cavalli fra le fiamme: così sfidano il fuoco

Queste sono le fotografie di una sfida. Che si fa a cavallo, in Spagna. Una sfida alla furia del fuoco. La sfida si svolge a San Bartolome de Pinares, al festival Las Luminarias de San Anton.

La festa in questone cade ogni anno il 16 gennaio e le fotografie de LaPresse, si riferiscono a ciò che è successo ieri sera.La tradizione ha radici nel Medioevo e prevede di far passare gli animali correndo tra fumo e fiamme come rito di purificazione. A quanto si apprende, la cerimonia cattolica risale a diversi secoli fa, quando le piaghe facevano morire un gran numero di cavalli: diversi abitanti ritengono che si tratti di un rito pagano che poi diventato vera e propria celebrazione religiosa. Sono più di 100 i destrieri radunati a nord di Madrid. Gli scatti rendono bene l'idea dell'alta pericolosità della sfida.